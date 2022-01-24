Фармаколог назвал главные симптомы штамма «омикрон»
Насморк и кашель являются основными симптомами при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1».
По его словам, симптомы омикрон-штамма ничем не отличаются от ОРВИ. Кондрахин подчеркнул, что сначала возникает насморк, а потом кашель. Фармаколог добавил, что инфицированные этим штаммом люди начали жаловаться на сильную слабость, которая мешает им нормально передвигаться.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН назвал омикрон-штамм коронавируса предвестником конца пандемии.
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