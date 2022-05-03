Возможно, но позже. В России соглашаются с введением четырехдневки в будущем

Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости. По словам Нилова, ряд предприятий уже работает в таком формате, в рамках дистанционной или неполной занятости.

«Я бы предложил немного математики. В году 365 дней, рабочих – 247, выходных и праздников – 118. Если подсчитать, что в году 52 недели, а значит, в каждой неделе отнять по одному дню, то получится, что рабочих дней остается 195, а выходных и праздничных – 170. То есть практически половина года. И как же мы тогда будем достигать новых высот и вершин, если полгода мы будем работать, а полгода отдыхать? Хотя, конечно же, хорошо. Отдыхать – не работать», – отметил он в разговоре с НСН.