Возможно, но позже. В России соглашаются с введением четырехдневки в будущем
Политики, общественники и музыканты согласились с введением четырехдневной рабочей недели в будущем и указали на проблемы организации труда в настоящем.
Один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин специально для НСН подсчитал количество выходных при четырехдневке.
Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости. По словам Нилова, ряд предприятий уже работает в таком формате, в рамках дистанционной или неполной занятости.
«Я бы предложил немного математики. В году 365 дней, рабочих – 247, выходных и праздников – 118. Если подсчитать, что в году 52 недели, а значит, в каждой неделе отнять по одному дню, то получится, что рабочих дней остается 195, а выходных и праздничных – 170. То есть практически половина года. И как же мы тогда будем достигать новых высот и вершин, если полгода мы будем работать, а полгода отдыхать? Хотя, конечно же, хорошо. Отдыхать – не работать», – отметил он в разговоре с НСН.
Для сокращения рабочего дня нужны обоснованные причины, но бизнес все равно будет против. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
«Но, мне кажется, что наш бизнес, как минимум, будет сильно против этого. Потому что сокращение рабочего времени – это в любом случае вопросы экономики, поэтому просто апеллировать к тому, что у кого-то депрессия – это ни о чем. Сокращение рабочего дня в России возможно, но я не вижу в этом необходимости и реальной обоснованности», - отметил он.
В России пора вводить эксперимент по сокращению рабочей недели, а вот на четырехдневку переходить пока рано, но в перспективе – возможно, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Я уверена, что нам уже пора глобально подойти к этой проблеме. Пора вообще пересмотреть график рабочего времени, потому что 40-часовая рабочая неделя – это достояние советских профсоюзов и Октябрьской революции, то есть более чем столетней давности. Сначала это был восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, ближе к середине века мы перешли на 40-часовую рабочую неделю, то есть пятидневку. Но с тех пор уже прошли десятилетия, и пора двигаться дальше. За это время интенсивность труда катастрофически возросла, люди стали выгорать на работе, а мы с вами еще и перерабатываем… Все должно идти поэтапно. Сейчас мы просто остановим производство, если перейдем сразу на четырехдневную рабочую неделю. Но в дальнейшем – да, это возможно. Но, наверное, не в этом десятилетии»», - сказала Бессараб.
Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в долгосрочной перспективе сокращение рабочего времени в России возможно.
«В Европе, например, есть некоторые страны, в которых работают 35 часов в неделю, а где-то даже 32. Как правило, для этого требуется рост производительности труда. При сохранении того же самого рабочего потенциала можно было бы за счет увеличения технологий и производительности труда снижать рабочее время. Но в нашей стране я не вижу необходимого потенциала для того, чтобы снижать рабочий день. В перспективе, конечно, он должен сокращаться», - заключил Бабич.
В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю – правильный тренд, однако в России это может привести к сокращению доходов населения.
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