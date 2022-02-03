Российский банк в рамках эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку

В эксперименте участвуют IT-специалисты и сотрудники других подразделений, в том числе топ-менеджеры бэк-офиса банка и дочерней компании «Совкомбанк Технологии», пишет РИА ФАН.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — сообщил собеседник издания.

По словам управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, эксперимент проводится в коворкинге турецкого отеля и затронет 12% сотрудников, имеющих возможность работать дистанционно. Каждый сотрудник может принять участие в этой программе только один раз, за год новый формат протестирует около тысячи человек.

Ранее в Объединении профсоюзов России «Соцпроф» заявили, что четырехдневка — «неизбежность», к которой Россия должна прийти, чтобы не отстать от развитых стран, напоминает Ura.ru.

