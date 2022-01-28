Медведев исключил снижение зарплат при переходе на «четырехдневку»

«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — цитирует Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза подчеркнул, что во время пандемии многие россияне перешли на работу в онлайн-формате и не планируют возвращаться в обычный режим. Для этой категории граждан не обязательно устанавливать пятидневную рабочую неделю.

«В некоторых случаях и четыре [дня] достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться», — считает Медведев.

Политик добавил, что власти способствуют развитию этого тренда, в частности, в законодательство были внесены изменения по удаленному труду и работе онлайн, подсчету рабочего времени и оплате труда. Медведев подчеркнул, что сейчас эти тендеции формируются и закрепляются.

