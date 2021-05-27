Экономисты предупредили о возможном снижении доходов из-за «четырехдневки»

«Я боюсь, что в нашей стране могут быть проблемы с переходом на четырехдневку. Здесь есть много различных подводных камней, а вообще это правильный тренд. Плюсы возможного перехода в том, что у человека появляются лишние дни для творческой работы и самовыражения, о чем мечтали еще классики. Это очень важная история, поскольку только 20-25% людей в мире нравится своя работа, а остальные просто зарабатывают деньги. С другой стороны, доходы у людей в России низкие и, я боюсь, как бы они не стали еще ниже из-за четырехдневки», - сказал Гринберг

При этом он отметил, что вся мировая экономика движется сейчас к автоматизации, искусственному интеллекту и вытеснению рабочих профессий.

«Проблемы с большим количеством выходных в России нет, поскольку и в других странах тоже бывает много праздников. Есть проблема со стагнацией экономики», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце апреля Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. По его словам к уменьшению количества рабочих дней в неделе движутся многие развитые страны мира, и Россия не может не замечать эту тенденцию. При этом важно, чтобы при сокращении рабочей недели не падала производительность труда и зарплата граждан.