Экономисты предупредили о возможном снижении доходов из-за «четырехдневки»
Сокращение рабочей недели - правильный тренд, но, исходя из российских реалий, он может ударить по карману, считает Руслан Гринберг.
Переход на четырехдневную рабочую неделю является правильным трендом, однако в России это может привести к сокращению доходов населения, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Председатель «Единой России», экс-президент страны Дмитрий Медведев ранее назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе.
«Я боюсь, что в нашей стране могут быть проблемы с переходом на четырехдневку. Здесь есть много различных подводных камней, а вообще это правильный тренд. Плюсы возможного перехода в том, что у человека появляются лишние дни для творческой работы и самовыражения, о чем мечтали еще классики. Это очень важная история, поскольку только 20-25% людей в мире нравится своя работа, а остальные просто зарабатывают деньги. С другой стороны, доходы у людей в России низкие и, я боюсь, как бы они не стали еще ниже из-за четырехдневки», - сказал Гринберг
При этом он отметил, что вся мировая экономика движется сейчас к автоматизации, искусственному интеллекту и вытеснению рабочих профессий.
«Проблемы с большим количеством выходных в России нет, поскольку и в других странах тоже бывает много праздников. Есть проблема со стагнацией экономики», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце апреля Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. По его словам к уменьшению количества рабочих дней в неделе движутся многие развитые страны мира, и Россия не может не замечать эту тенденцию. При этом важно, чтобы при сокращении рабочей недели не падала производительность труда и зарплата граждан.
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