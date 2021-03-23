«Почти полгода». Ларин подсчитал количество выходных при четырехдневке

Один из основателей театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Петербурге могут установить еще один памятник жертвам коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал предложение установить в городе еще один памятник жертвам коронавируса.

Камиль Ларин : «Наверное, это неплохое предложение. Главное, чтобы, когда через несколько лет вирус будет окончательно побежден, не пришлось сносить эти памятники. Это стало совсем уже недоброй традицией: устанавливать их, а потом сносить, сносить и опять устанавливать», – сказал в эфире НСН Камиль Ларин.

2

Названо число поддерживающих переход на четырехдневку россиян

Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержала треть россиян. Об этом сообщает портал SuperJob.

Камиль Ларин : «Я бы предложил немного математики. В году 365 дней, рабочих – 247, выходных и праздников – 118. Если подсчитать, что в году 52 недели, а значит, в каждой неделе отнять по одному дню, то получится, что рабочих дней остается 195, а выходных и праздничных – 170. То есть практически половина года. И как же мы тогда будем достигать новых высот и вершин, если полгода мы будем работать, а полгода отдыхать? Хотя, конечно же, хорошо. Отдыхать – не работать», – отметил он в разговоре с НСН.

3

Спрос на преподавателей по рисованию и танцам вырос

За год популярность услуг преподавателей по рисованию, танцам и музыке выросла почти на 40 процентов.

Камиль Ларин : «Это и неудивительно. Чем еще можно было заниматься на карантине? Многие даже неожиданно для себя и окружающих сами стали педагогами по музыке, рисованию и танцам», – прокомментировал он для НСН.

4

Кравцов: дистанционное обучение не привело к серьезным проблемам в обучении

Вынужденный переход школьников на дистанционное обучение не привел к серьезным проблемам в обучении. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Камиль Ларин : «Вы знаете, сама фраза «не привел к серьезным проблемам» уже говорит о том, что проблемы-то есть. Пусть они несерьезные, но проблемы все равно имеются. И об этом, конечно же, нужно серьезно задуматься, об этих самых несерьезных проблемах», – подытожил в интервью НСН Камиль Ларин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиКамиль Ларин
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