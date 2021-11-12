Догоним Исландию: В Госдуме предлагают начать эксперимент по сокращению рабочей недели

«Я уверена, что нам уже пора глобально подойти к этой проблеме. Пора вообще пересмотреть график рабочего времени, потому что 40-часовая рабочая неделя – это достояние советских профсоюзов и Октябрьской революции, то есть более чем столетней давности. Сначала это был восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, ближе к середине века мы перешли на 40-часовую рабочую неделю, то есть пятидневку. Но с тех пор уже прошли десятилетия, и пора двигаться дальше. За это время интенсивность труда катастрофически возросла, люди стали выгорать на работе, а мы с вами еще и перерабатываем. Поэтому нужно сокращать рабочую неделю не только в зимний период времени», - сказал Бессараб.

По ее словам, можно, хотя бы начать работать по сокращенному графику в качестве эксперимента.

«Нужно, по крайней мере, начать этот эксперимент, причем на добровольной основе, обратиться к работодателям, тем, кто готов перейти на сокращенную рабочую неделю. Установить это на конкретных предприятиях без потери зарплаты. Посмотреть, не снизится ли производительность труда. Но, как показывает практика, производительность труда не только не снижается, но и увеличивается, потому что людям это выгодно, они хотят быстрее попасть домой и работают интенсивнее. А потом уже, по результатам эксперимента внедрять его», - пояснила парламентарий.

При этом она считает, Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, но не в этом десятилетии.

«Нет, это достаточно сложный путь, мы в начале этого пути. Все должно идти поэтапно. Сейчас мы просто остановим производство, если перейдем сразу на четырехдневную рабочую неделю. Но в дальнейшем – да, это возможно. Но, наверное, не в этом десятилетии», - прогнозирует Бессараб.

Она также призвала брать пример с Европы.

«Нужно обратить внимание на Европу. Кроме трех стран никто уже не работает 40-часовую рабочую неделю. Все работают меньше: Испания – 32-34 часа, Германия – 35, Исландия – 36. В Исландии провели двухгодичный эксперимент, и он показал, что производительность труда не падает», - рассказала депутат.

Бессараб назвала «спорной» аргументацию Виталия Милонова о сокращении рабочего дня, напомнив, что в России уже есть меры, ограничивающие работы в зависимости от погоды.

«Несмотря на спорные пояснения Виталия Милонова о снижении производительности труда в холодный период, если работы проводятся на воздухе, они и так должны быть сокращены при достижении определенного температурного режима – жары или холода», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Как объяснял НСН Виталий Милонов, его инициатива касается обычных людей, но не распространяется на депутатов. Он также назвал «ничтожным» мнение работодателей, которые до сих пор определяют эффективность работы по времени «просиживания штанов».