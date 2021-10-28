«Не от большого ума»: Предложение сократить рабочий день не впечатлило юристов

Бабич, напротив, считает, что сейчас в России «это не совсем реально».

«Потому что сразу встанет вопрос относительно размера заработных плат. Конечно, работодатели вряд ли согласятся с тем, чтобы за меньшее время платить такие же деньги, как за восемь часов. А каким-то образом заставить работодателя платить те же деньги вряд ли получится», - отметил он.

По его мнению, заниматься такими законопроектами нерационально.

«Мне кажется, подобные идеи в нашей стране сейчас – это прожектерство. Это то, что называется демагогией. Сама депутат Бессараб понимает, что ее предложение малореализуемое. Точно также, как предложение о введении 56-ти часовой рабочей недели вместо 40 часов. Подобные законопроекты – не от большого ума», - подчеркнул Бабич.

Глава правового департамента Конфедерации труда России добавил, что сокращение рабочего дня в России сейчас несвоевременно.

«У нас есть восьмичасовой рабочий день. И единственное, что надо сделать – это бороться за то, чтобы все работали восемь часов, а не 12. Чтобы «не работали в серую», а работали в открытую, и соблюдался установленный законом порядок и продолжительность рабочего времени. Вот это сейчас надо ставить целью, а не пытаться ввести еще более укороченный рабочий день», - заметил он.

При этом он допустил, что в долгосрочной перспективе сокращение рабочего времени в России возможно.