«Не от большого ума»: Предложение сократить рабочий день не впечатлило юристов

Законопроект о сокращении рабочего дня в России сейчас – демагогия, все понимают, что это невозможно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести семичасовой рабочий день. По ее мнению, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. «И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню», - отметила парламентарий.

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Бабич, напротив, считает, что сейчас в России «это не совсем реально».

«Потому что сразу встанет вопрос относительно размера заработных плат. Конечно, работодатели вряд ли согласятся с тем, чтобы за меньшее время платить такие же деньги, как за восемь часов. А каким-то образом заставить работодателя платить те же деньги вряд ли получится», - отметил он.

По его мнению, заниматься такими законопроектами нерационально.

«Мне кажется, подобные идеи в нашей стране сейчас – это прожектерство. Это то, что называется демагогией. Сама депутат Бессараб понимает, что ее предложение малореализуемое. Точно также, как предложение о введении 56-ти часовой рабочей недели вместо 40 часов. Подобные законопроекты – не от большого ума», - подчеркнул Бабич.

Глава правового департамента Конфедерации труда России добавил, что сокращение рабочего дня в России сейчас несвоевременно.

«У нас есть восьмичасовой рабочий день. И единственное, что надо сделать – это бороться за то, чтобы все работали восемь часов, а не 12. Чтобы «не работали в серую», а работали в открытую, и соблюдался установленный законом порядок и продолжительность рабочего времени. Вот это сейчас надо ставить целью, а не пытаться ввести еще более укороченный рабочий день», - заметил он.

При этом он допустил, что в долгосрочной перспективе сокращение рабочего времени в России возможно.

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«В Европе, например, есть некоторые страны, в которых работают 35 часов в неделю, а где-то даже 32. Как правило, для этого требуется рост производительности труда. При сохранении того же самого рабочего потенциала можно было бы за счет увеличения технологий и производительности труда снижать рабочее время. Но в нашей стране я не вижу необходимого потенциала для того, чтобы снижать рабочий день. В перспективе, конечно, он должен сокращаться», - заключил Бабич.

Ранее рабочую неделю уже предлагалось сократить до четырех дней. Экс-президент страны Дмитрий Медведев даже назвал эту идею перспективной.

В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю – правильный тренд, однако в России это может привести к сокращению доходов населения.

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ФОТО: pixabay.com
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