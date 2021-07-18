Треть россиян не поддерживают введение четырехдневной рабочей недели

Против введения четырехдневной рабочей недели выступают 34% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Главный довод опрошенных, выступающих против четырехдневки, ожидаемое падение доходов. При этом 44% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырех дней.

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Большинство - 63% респондентов – считают, что за четыре дня справятся с тем же объемом работы, что и за четыре. Противоположной позиции придерживаются 24% опрошенных, пишет Газета.ru.

По словам 76% менеджеров по подбору персонала, участвовавших в исследовании, в их компаниях возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю не обсуждалась. Еще 12% заявили, что раздумывали о такой возможности, и признались, что переход на новый режим работы недопустим. Введение четырехдневки не исключили 5% кадровых специалистов. В 1% организаций уже перешли на режим работы в четыре дня. А 3% работодателей уже успели вернуться к пятидневке после того, как попробовали работать в течение только четырех дней.

В исследовании, проводившемся с конца июня до середины июля, участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил на заседании круглого стола с представителями профсоюзов в апреле 2020 года.

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