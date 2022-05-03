Эксперты рассказали о рисках для рынка труда из-за санкций против России
Основными социальными рисками в России на фоне введения Западом санкций в отношении страны могут стать распространение теневой занятости, отток кадров, дискриминация работников, рост преступности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные экспертов Института экономики Российской академии наук (РАН).
По мнению экспертов, на фоне экономических ограничений в РФ может развиться неформальная занятость — когда сотрудников переводят на неполный рабочий день, урезая доходы. Также проблемы из-за санкций могут коснуться мигрантов, трудности с переводом средств в другие страны может спровоцировать отток иностранных рабочих.
Кроме того, аналитики предупреждают о возможной дискриминации работников со стороны работодателя: сотрудникам придется держаться за свое рабочее место, мз-за чего есть риск роста нарушений со стороны руководства. Специалисты прогнозируют вероятное увеличение преступных видов деятельности, например, телефонного и интернет-мошенничества, рост активности угонщиков.
Как считают в РАН, решение этих проблем может занять десятки лет. Специалисты подчеркивают, что в связи с санкциями необходимо диверсифицировать экономику, развивать технологии и производства в рамках импортозамещения.
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