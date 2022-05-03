Эксперты рассказали о рисках для рынка труда из-за санкций против России

По мнению экспертов, на фоне экономических ограничений в РФ может развиться неформальная занятость — когда сотрудников переводят на неполный рабочий день, урезая доходы. Также проблемы из-за санкций могут коснуться мигрантов, трудности с переводом средств в другие страны может спровоцировать отток иностранных рабочих.

Кроме того, аналитики предупреждают о возможной дискриминации работников со стороны работодателя: сотрудникам придется держаться за свое рабочее место, мз-за чего есть риск роста нарушений со стороны руководства. Специалисты прогнозируют вероятное увеличение преступных видов деятельности, например, телефонного и интернет-мошенничества, рост активности угонщиков.

Как считают в РАН, решение этих проблем может занять десятки лет. Специалисты подчеркивают, что в связи с санкциями необходимо диверсифицировать экономику, развивать технологии и производства в рамках импортозамещения.

