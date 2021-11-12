Популизм не пройдет: В России не верят в сокращение рабочего дня
Юрист Олег Бабич назвал предложение депутата Милонова «бесперспективным проектом».
Для сокращения рабочего дня нужны обоснованные причины, но бизнес все равно будет против. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов для повышения эффективности работоспособности населения России предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период на час.
По мнению Бабича, такое предложение можно назвать «Горем от ума».
«Если следовать логике господина Милонова, то осенью и зимой рабочий день надо сократить, потому что у людей чаще развивается депрессия, а летом - потому что жарко. Весной можно еще что-то придумать. Какие-то непонятные критерии», - заметил он.
При этом, по его мнению, сокращение рабочего дня – это положительная перспектива при условии сохранения заработной платы.
«Но, мне кажется, что наш бизнес, как минимум, будет сильно против этого. Потому что сокращение рабочего времени – это в любом случае вопросы экономики, поэтому просто апеллировать к тому, что у кого-то депрессия – это ни о чем. Сокращение рабочего дня в России возможно, но я не вижу в этом необходимости и реальной обоснованности», - заявил Бабич.
По его мнению, в трудовом законодательстве России существует достаточно много других проблем, которые более важны, чем занятие подобными «бесперспективными проектами».
«Депутаты «Единой России» высказываясь о законопроектах оппозиционеров, любят говорить про демагогию. Но проект Милонова – как и есть типичный популизм. Мне кажется, что он вообще внесен для того, чтобы наша многоуважаемая пресса в очередной раз упоминала фамилию господина Милонова. Я уверен, что министерство труда данный законопроект не одобрит», - заключил Бабич.
Ранее депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил бесплатно раздавать россиянам экспресс-тесты на COVID-19.
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