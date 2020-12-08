Предчувствие локдауна: До чего доведёт COVID-19
Власти России пока отрицают необходимость тотальных ограничений, однако в отдельных регионах ситуация почти критическая. "Привкус локдауна" в декабре рискует стать январским послевкусием: врачи ждут пика COVID-19 после праздников.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на научной конференции рассказал, что пока в России нет медикаментозных средств ограничения распространения коронавируса, действенными методами борьбы с ним остаются ограничения перемещения людей и локдауны.
«До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее», - приводит РИА Новости слова министра, который также добавил, что это мера вынужденная, но допустимая.
Журналисты восприняли выступление Мурашко как призыв ограничить передвижения между регионами. Сначала опровержения начал давать сам Минздрав. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что слова министра были вырваны из контекста, а сказаны они были на медицинской конференции ходе разговора о тех мерах, которые в мире в принципе применяются для борьбы с распространением инфекции.
Но широкую общественность это не успокоило, и тогда в дело включился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что власти РФ никакого локдауна не планируют, а у местных властей достаточно полномочий для решения ситуации на местах.
Тем временем, по данным на утро понедельника в России за сутки выявлено 28 142 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 456 пациентов. Вылечились и были выписаны 18 850 человек. Больше всего прирост заразившихся в Москве — 7279. В Санкт-Петербурге новых случаев 3741. Накануне сообщалось о выявленных 29 039 случаях заражения новой инфекцией, а это - рекордный показатель с начала пандемии.
В некоторых регионах эпидемиологическая обстановка действительно сложная. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну: городские больницы работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности, и «нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса».
Опасения по поводу новогодних праздников ранее высказывали и вирусологи. Они боятся, что сезон массовых гуляний и походов в гости оберется новым пиком заболевания. Так, вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости будет зафиксирован после новогодних каникулы.
«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - сказал собеседник НСН.
Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.
«Если начнут ходить в гости и по магазинам - будет третья волна, гораздо сильнее, чем вторая. В гости ходить не стоит, подарки покупать не стоит - обойдутся без подарков один год. Вообще ничего не стоит делать, нужно сидеть дома со своими близкими, если не хотите умереть», - дал совет специалист.
Между тем, сенатор Сергей Леонов уже предложил ужесточить ограничения на период новогодних праздников, чтобы не перегружать систему здравоохранения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- СМИ: США столкнутся с нехваткой вакцины Pfizer
- Суд начинает рассмотрение дела о подброшенных полицейскими Голунову наркотиках
- Умер американский летчик, первым в мире превысивший скорость звука
- Названа самая любимая россиянами порода кошек
- Минцифры опубликовало список обязательных к установке приложений на устройства в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru