Предчувствие локдауна: До чего доведёт COVID-19

Журналисты восприняли выступление Мурашко как призыв ограничить передвижения между регионами. Сначала опровержения начал давать сам Минздрав. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что слова министра были вырваны из контекста, а сказаны они были на медицинской конференции ходе разговора о тех мерах, которые в мире в принципе применяются для борьбы с распространением инфекции.

Но широкую общественность это не успокоило, и тогда в дело включился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что власти РФ никакого локдауна не планируют, а у местных властей достаточно полномочий для решения ситуации на местах.

Тем временем, по данным на утро понедельника в России за сутки выявлено 28 142 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 456 пациентов. Вылечились и были выписаны 18 850 человек. Больше всего прирост заразившихся в Москве — 7279. В Санкт-Петербурге новых случаев 3741. Накануне сообщалось о выявленных 29 039 случаях заражения новой инфекцией, а это - рекордный показатель с начала пандемии.

В некоторых регионах эпидемиологическая обстановка действительно сложная. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну: городские больницы работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности, и «нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса».