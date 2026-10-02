В Минпросвещения рассказали, зачем в школах ввели оценку за поведение

В министерстве просвещения Российской Федерации объяснили, для чего в школах появятся оценки за поведение. Подробностями делится РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Представители Минпросвещения РФ подчеркнули, что подобные отметки должны сформировать дисциплину, уважение ребят к традиционным ценностям и защитить честь учителя.

В министерстве добавили, что оценка за поведение должна укрепить воспитательную функцию учебного заведения и сформировать у детей сознательную дисциплину.

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ФОТО: РИА Новости
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