В Совфеде призвали ввести жесткий карантин в новогодние каникулы

В Совете федерации считают необходимым введение жесткого карантина на время новогодних каникул и на несколько недель после них. Такое мнение высказал сенатор Сергей Леонов.

По его словам, ограничение контактов остановит рост числа зараженных коронавирусом и снимет нагрузку на систему здравоохранения, пишут «Известия».