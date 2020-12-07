В Совфеде призвали ввести жесткий карантин в новогодние каникулы

В Совете федерации считают необходимым введение жесткого карантина на время новогодних каникул и на несколько недель после них. Такое мнение высказал сенатор Сергей Леонов.

По его словам, ограничение контактов остановит рост числа зараженных коронавирусом и снимет нагрузку на систему здравоохранения, пишут «Известия».

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Серьезные ограничения уже вступили в силу Санкт-Петербурге и Смоленской области.

В воскресенье в России был зафиксирован антирекорд по новым заразившимся COVID-19 — 29 039. А предыдущий максимум был днем ранее — 28 782. Больше всего инфицированных накануне было выявлено в российской столице (7512), а также в Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295).

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко считает, что коронавирус начнет распространяться в меньшей степени ближе к лету 2021 года, сообщает «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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