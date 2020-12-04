«Если не хотите умереть»: Врач дал совет россиянам перед Новым годом

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в России на следующей неделе, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Зампред правительства РФ подчеркнула, что медики и педагоги первыми получат препараты для профилактики COVID-19. Кроме того, Голикова напомнила о необходимости соблюдать профилактические меры после вакцинации, чтобы не заболеть в течение тех 42 дней, когда формируется полноценный иммунитет к инфекции.



Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.

«Если начнут ходить в гости и по магазинам - будет третья волна, гораздо сильнее, чем вторая. В гости ходить не стоит, подарки покупать не стоит - обойдутся без подарков один год. Вообще ничего не стоит делать, нужно сидеть дома со своими близкими, если не хотите умереть», - дал совет специалист.

В качестве примера весьма безответственного поведения Конев привел концерт рэпера Басты в Петербурге.

«Вот наглядный пример с Бастой. На концерте было 5 тысяч человек, 500 из них заболеет, 50 – умрут. Тогда он – убийца 50-ти человек», - предположил Конев.