«Если не хотите умереть»: Врач дал совет россиянам перед Новым годом
Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, как сохранить здоровье к Новому году, а заодно раскритиковал проведение концертов в период распространения коронавируса.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в России на следующей неделе, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Зампред правительства РФ подчеркнула, что медики и педагоги первыми получат препараты для профилактики COVID-19. Кроме того, Голикова напомнила о необходимости соблюдать профилактические меры после вакцинации, чтобы не заболеть в течение тех 42 дней, когда формируется полноценный иммунитет к инфекции.
Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.
«Если начнут ходить в гости и по магазинам - будет третья волна, гораздо сильнее, чем вторая. В гости ходить не стоит, подарки покупать не стоит - обойдутся без подарков один год. Вообще ничего не стоит делать, нужно сидеть дома со своими близкими, если не хотите умереть», - дал совет специалист.
В качестве примера весьма безответственного поведения Конев привел концерт рэпера Басты в Петербурге.
«Вот наглядный пример с Бастой. На концерте было 5 тысяч человек, 500 из них заболеет, 50 – умрут. Тогда он – убийца 50-ти человек», - предположил Конев.
Выступление рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) стало предметом обсуждения в правительстве: концерты Басты прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в разгар пандемии, как можно понять из публикаций в соцсетях, при большом стечении зрителей. Власти заявили о нарушении санитарно-эпидемических норм. О выступлении Басты премьер-министру Михаилу Мишустину доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во вторник она заявила, что из-за концерта Басты Ледовый дворец Санкт-Петербурга будет временно закрыт, в пятницу спортивно-развлекательный комплекс суд оштрафовал на 480 тысяч рублей.
Ранее в пятницу главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов объяснил в эфире НСН, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru