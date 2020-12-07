Минздрав опроверг информацию о планах ограничить передвижение между регионами

Ранее сообщалось, что глава ведомства Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами. Министр назвал ограничение прав на свободу передвижений граждан вынужденной, но необходимой мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется вакцинировать против коронавируса порядка 6−7 миллионов жителей, пишет «Свободная пресса».



