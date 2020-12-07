Минздрав опроверг информацию о планах ограничить передвижение между регионами
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о дополнительных ограничениях для россиян из-за коронавируса. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, речь главы Минздрава была вырвана из контекста. Комментарий Кузнецова размещен на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что глава ведомства Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами. Министр назвал ограничение прав на свободу передвижений граждан вынужденной, но необходимой мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется вакцинировать против коронавируса порядка 6−7 миллионов жителей, пишет «Свободная пресса».
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