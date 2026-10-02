Букмекеров хотят обязать пересчитать НДФЛ с выигрышей задним числом с 2023 года

Министерство финансов выступило с предложением уточнить порядок определения налоговой базы и исчисления НДФЛ для букмекеров и тотализаторов. Речь идет о доходах в виде выигрышей, которые получены от участия в азартных играх. Причём новые правила предлагается ввести задним числом и распространить их на выигрыши с 2023 года.

Проект поправок в Налоговый кодекс внесен в составе бюджетного пакета кабинета министров в Госдуму. Предлагается также стимулировать ускорение выплат со стороны букмекеров.