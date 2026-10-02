Букмекеров хотят обязать пересчитать НДФЛ с выигрышей задним числом с 2023 года

Министерство финансов выступило с предложением уточнить порядок определения налоговой базы и исчисления НДФЛ для букмекеров и тотализаторов. Речь идет о доходах в виде выигрышей, которые получены от участия в азартных играх. Причём новые правила предлагается ввести задним числом и распространить их на выигрыши с 2023 года.

Проект поправок в Налоговый кодекс внесен в составе бюджетного пакета кабинета министров в Госдуму. Предлагается также стимулировать ускорение выплат со стороны букмекеров.

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Налоговую базу в Минфине хотят определять как положительную разницу между суммой выигрышей от участия в азартных играх, результаты которых наступили в течение налогового периода, и суммой ставок. В рамках проекта отсутствует расчет суммы потенциальных поступлений в бюджет от букмекеров в результате нововведений.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с текущего года система налога на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов претерпела изменения. Было принято решение исключить фиксированные платежи, а вместо них ввести налог по ставке 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами.

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ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
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