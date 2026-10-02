Кремль заявил об открытости к обсуждению безопасности в Черном море

Российская сторона открыта для обсуждения обеспечения гарантий безопасности в Черном море для всех государств, однако непосредственных обсуждений двусторонних соглашений ещё не проводится. Такую позицию Москвы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос представителей СМИ о том, рассматриваются ли варианты двусторонних соглашений, в том числе с Индией, Египтом и Турцией.

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Днём ранее президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Москве со всех сторон поступают обращения о прекращении атак в Черном море. Однако, как подчеркнул глава государства, не Россия начала такие удары по судам, а Киев. «Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится», - заметил Путин.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 октября в агентстве Bloomberg появилась информация, что представители Турции и ООН намерены провести переговоры с участием Москвы и Киева о прекращении огня в Черном море.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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