Кремль заявил об открытости к обсуждению безопасности в Черном море

Российская сторона открыта для обсуждения обеспечения гарантий безопасности в Черном море для всех государств, однако непосредственных обсуждений двусторонних соглашений ещё не проводится. Такую позицию Москвы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос представителей СМИ о том, рассматриваются ли варианты двусторонних соглашений, в том числе с Индией, Египтом и Турцией.