Мурашко предложил ограничить передвижение россиян между регионами из-за пандемии

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть в качестве меры борьбы с пандемией ограничение передвижения россиян между регионами, пишет ТАСС.

Мурашко добавил, что возможные ограничения могут быть наложены не только в отношении передвижения между субъектами РФ, но и внутри них. Он подчеркнул, что ограничительные меры придется поддерживать до тех пор, пока не получится повлиять на пандемию с помощью лекарств.

Мурашко охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в России

Министр назвал ограничение прав на свободу передвижений граждан вынужденной, но необходимой мерой для сохранения здоровья и жизни населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравРегионыПандемияКоронавирус
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