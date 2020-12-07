Мурашко предложил ограничить передвижение россиян между регионами из-за пандемии

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть в качестве меры борьбы с пандемией ограничение передвижения россиян между регионами, пишет ТАСС.

Мурашко добавил, что возможные ограничения могут быть наложены не только в отношении передвижения между субъектами РФ, но и внутри них. Он подчеркнул, что ограничительные меры придется поддерживать до тех пор, пока не получится повлиять на пандемию с помощью лекарств.