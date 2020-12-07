Мурашко предложил ограничить передвижение россиян между регионами из-за пандемии
Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть в качестве меры борьбы с пандемией ограничение передвижения россиян между регионами, пишет ТАСС.
Мурашко добавил, что возможные ограничения могут быть наложены не только в отношении передвижения между субъектами РФ, но и внутри них. Он подчеркнул, что ограничительные меры придется поддерживать до тех пор, пока не получится повлиять на пандемию с помощью лекарств.
Министр назвал ограничение прав на свободу передвижений граждан вынужденной, но необходимой мерой для сохранения здоровья и жизни населения.
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