Интерес к IT-отрасли вспыхнет с новой силой буквально через год-два, сегодня можно смело идти учиться на IT-специалиста, однако педагогов надо выбирать особенно тщательно. Об этом НСН заявил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Не отдавать детей в IT посоветовал ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Об этом сообщило издание «Ведомости». По его мнению, умение программировать больше не гарантирует долгую и успешную карьеру — рынок уже частично насытился, зарплаты перестали расти, а работу тестировщиков и начинающих специалистов все чаще автоматизируют. По мнению Геллера, это временный тренд, который пройдет буквально через год-два.

«Инженерные специальности действительно востребованы, но это абсолютно не означает, что нет смысла идти в IT. Мы не знаем, какое количество кадров нам понадобится. Существует очень много теорий насчет того, что то, что сейчас происходит, — это временный процесс, впоследствии нужны будут все те же люди, просто с немного другой квалификацией, которой студентов будут постепенно обучать. IT-индустрия уже видела множество подъемов и спусков, связанных с кадрами, через год-два снова все выровняется. К тому же все очень зависит от мировой экономики в целом, инвестиций, бизнеса, который готов вкладываться в конкретные проекты в конкретной стране. Так что можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе», — сказал Геллер.

Собеседник НСН также объяснил, какие навыки необходимы современному разработчику.