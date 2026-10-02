Разработчик сайта Кремля поспорил с ректором Бауманки о востребованности айтишников
Сегодня некоторые компании в IT-отрасли специально набирают начинающих специалистов, которым можно давать большой объем работы и платить меньше, чем ведущим программистам, сказал НСН Артем Геллер.
Интерес к IT-отрасли вспыхнет с новой силой буквально через год-два, сегодня можно смело идти учиться на IT-специалиста, однако педагогов надо выбирать особенно тщательно. Об этом НСН заявил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Не отдавать детей в IT посоветовал ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Об этом сообщило издание «Ведомости». По его мнению, умение программировать больше не гарантирует долгую и успешную карьеру — рынок уже частично насытился, зарплаты перестали расти, а работу тестировщиков и начинающих специалистов все чаще автоматизируют. По мнению Геллера, это временный тренд, который пройдет буквально через год-два.
«Инженерные специальности действительно востребованы, но это абсолютно не означает, что нет смысла идти в IT. Мы не знаем, какое количество кадров нам понадобится. Существует очень много теорий насчет того, что то, что сейчас происходит, — это временный процесс, впоследствии нужны будут все те же люди, просто с немного другой квалификацией, которой студентов будут постепенно обучать. IT-индустрия уже видела множество подъемов и спусков, связанных с кадрами, через год-два снова все выровняется. К тому же все очень зависит от мировой экономики в целом, инвестиций, бизнеса, который готов вкладываться в конкретные проекты в конкретной стране. Так что можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе», — сказал Геллер.
Собеседник НСН также объяснил, какие навыки необходимы современному разработчику.
«Разработчику нужны базовые знания и опыт работы с искусственным интеллектом, которые студент получит во время обучения в вузе или даже в школе. Более того, несмотря на то, что сейчас рынок пытается избавиться от молодых кандидатов в поиске высококвалифицированных профессионалов, есть компании, которые массово набирают начинающих программистов и представителей других специальностей: им можно давать большой объем работы, платить чуть меньше, чем ведущим программистам», — добавил он.
В заключение Геллер дал несколько советов нынешнему абитуриенту.
«Нужно создавать свои проекты и решения, потому что сейчас это стало сильно проще, пытаться разбираться в чужих решениях. Сейчас порог входа в профессию сильно понизился, поле для экспериментов приблизилось к человеку. За короткий срок сейчас можно создать то, чему раньше учились годами. Такие проекты научат не только программированию и пониманию, как работает индустрия, но и продуктовому пониманию: он будет ставить задачи и ощущать себя неким менеджером, у которого есть целеполагание, он идет к какому-то финалу. Это то, чего очень не хватало раньше», — отметил он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что Минцифры не сможет «отбить» у Минфина льготы для ИТ-компаний в нужных для рынка объемах, поэтому было бы логично четко разделить бизнес, и предоставлять поддержку тем организациям, которые в них нуждаются больше других. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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