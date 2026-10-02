Пожар в особняке Миллера в Петербурге потушили спустя сутки
Пожар в историческом здании особняка Миллера в центре Санкт-Петербурга потушили спустя почти сутки после начала возгорания. Главное управление МЧС по городу объявило о полной ликвидации огня в 19:38 2 октября.
Сигнал о пожаре в Адмиралтейском районе Северной столицы на Исаакиевской площади поступил 1 октября в 20:11. Огонь бушевал на площади до двух тысяч квадратных метров, а также перекинулся на крышу соседнего здания, где повредил 250 квадратных метров площади кровли.
В процессе тушения МЧС повышало ранг пожара до третьего номера из пяти. Открытое горение удалось ликвидировать в 01:45 2 октября. Информация о пострадавших не поступала.
«в 2021 году включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП),
Первоначальное каменное строение было возведено во второй половине XVIII века. В 1879–1880 годах комплекс значительно перестроил архитектор Фердинанд Миллер для своего брата, владельца здания Карла Миллера.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Следственного комитета, пожар, судя по всему, возник при проведении сварочных работ из-з нарушений требований безопасности. Открыто уголовное дело.
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