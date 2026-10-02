Пожар в особняке Миллера в Петербурге потушили спустя сутки

Пожар в историческом здании особняка Миллера в центре Санкт-Петербурга потушили спустя почти сутки после начала возгорания. Главное управление МЧС по городу объявило о полной ликвидации огня в 19:38 2 октября.

Сигнал о пожаре в Адмиралтейском районе Северной столицы на Исаакиевской площади поступил 1 октября в 20:11. Огонь бушевал на площади до двух тысяч квадратных метров, а также перекинулся на крышу соседнего здания, где повредил 250 квадратных метров площади кровли.

В процессе тушения МЧС повышало ранг пожара до третьего номера из пяти. Открытое горение удалось ликвидировать в 01:45 2 октября. Информация о пострадавших не поступала.

«в 2021 году включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП),