В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина РФ впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета на платформе Банка России. Такая возможность есть у всех граждан, сообщила пресс-служба ведомства.

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Крупнейшие финансовые учреждения и розничные торговые компании открыли клиентам инфраструктуру для переводов и платежей в таком формате в сентябре.

Причем первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели еще в прошлом году. В рамках пилота выплатили зарплаты и стипендии, рассчитались по некоторым госконтрактам.

Общий объем таких операций в 2025-м составил почти 16 миллионов рублей.

С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем. Ими могут свободно рассчитываться федеральные казенные, бюджетные и автономные учреждения. А последние два — еще и принимать оплату услуг. Также таким способом можно переводить платежи в бюджет.

Недавно в ЦБ заявили, что российская экономика перешла к высоким зарплатам.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Минфин РФЗарплатаДеньгиЦифровой рубль

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