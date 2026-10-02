В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

Крупнейшие финансовые учреждения и розничные торговые компании открыли клиентам инфраструктуру для переводов и платежей в таком формате в сентябре.



Причем первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели еще в прошлом году. В рамках пилота выплатили зарплаты и стипендии, рассчитались по некоторым госконтрактам.



Общий объем таких операций в 2025-м составил почти 16 миллионов рублей.



С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем. Ими могут свободно рассчитываться федеральные казенные, бюджетные и автономные учреждения. А последние два — еще и принимать оплату услуг. Также таким способом можно переводить платежи в бюджет.



Недавно в ЦБ заявили, что российская экономика перешла к высоким зарплатам.

