Корейская кинонеделя впервые открылась в Москве

В Москве открылась первая Корейская кинонеделя. Культурное мероприятие посвящено 78 годовщине установления дипломатических отношений СССР и России с Корейской Народно-Демократической Республикой. Праздничная церемония прошла в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь2.

Программа кинонедели включает семь фильмов разных жанров. Как отметила руководитель Роскино Эльза Антонова, сотрудничество России и Северной Кореи развивается в том числе в области кинематографа.

Зрители со 2 по 5 октября смогут увидеть военные и исторические драмы, семейное кино, одну приключенческую картину, а также научно-фантастический мультфильм. Кинонеделю открыла картина «72 часа» (2023) режиссера Ли Юн Хо.

Ранее научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», из-за чего в последние годы подданные северокорейского лидера Ким Чен Ыне переживают «вспышку веселья».

