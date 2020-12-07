Ограничения на передвижение по стране: оговорка или прогноз?

В предновогоднем контексте сказанная на медицинской конференции фраза министра здравоохранения прозвучала почти прогнозом:

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», - сказал Михаил Мурашко.

По его словам, пока влиять на эпидемический процесс фармацевтически в полной мере еще не научились. До тех пор «придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», - сказал министр.

Панические заголовки появились незамедлительно, несмотря на предположительный характер реплики министра: «наверное» и «подчас» были отринуты, и получилось утверждение, способное поставить крест на планах всех тех, кто собирался в новогодние поездки хотя бы внутри страны.

Попытку успокоить поднявшийся шум предпринял помощник министра. Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан по территории РФ, фраза о подобных мерах в других странах была вырвана из контекста, - заявил Алексей Кузнецов. По его словам, реплика его патрона была частью обзора мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами.

С опровержениями поспешил и Кремль. Нет никакой необходимости в новом локдауне, - следует из слов Дмитрия Пескова:

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики», - заявил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, «вырванные из контекста» слова министра здравоохранения обретают совсем иное звучание с учетом ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в ряде регионов. Хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге: город близок к полному локдауну, – признал его губернатор Александр Беглов. По его словам, сейчас городские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи – на пределе эффективности.

«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – «красная черта», за которой – отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», – предупредил Беглов.

Лидером по относительным показателям заболеваемости среди российских регионов является Карелия, где на 100 тысяч населения выявлено 75,7 больных COVID-19. Причиной тому глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала несвоевременность введения ограничительных мер.

Министр здравоохранения на этом фоне рискует оказаться провидцем.

