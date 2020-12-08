Онищенко спрогнозировал спад эпидемии коронавируса

Строгое соблюдение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса может привести к спаду заболеваемости в Москве после Нового года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на депутата Госдумы Геннадий Онищенко.

Он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятиях только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней». Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».