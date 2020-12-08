Онищенко спрогнозировал спад эпидемии коронавируса

Строгое соблюдение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса может привести к спаду заболеваемости в Москве после Нового года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на депутата Госдумы Геннадий Онищенко.

Он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятиях только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней». Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».

Миронов поддержал Онищенко против новогодних каникул

Парламентарий допустил кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких санитарных мер.

Ранее Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. По его словам, первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко
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