Онищенко спрогнозировал спад эпидемии коронавируса
Строгое соблюдение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса может привести к спаду заболеваемости в Москве после Нового года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на депутата Госдумы Геннадий Онищенко.
Он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятиях только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней». Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».
Парламентарий допустил кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких санитарных мер.
Ранее Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. По его словам, первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- Онищенко спрогнозировал спад эпидемии коронавируса
- Названы признаки устаревания персонального компьютера
- В Джорджии повторно пересчитали голоса на выборах и подтвердили победу Байдена
- Российское судно-трубоукладчик покинуло место достройки «Северного потока — 2»
- Сформирован список российского ПО для предустановки на устройства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru