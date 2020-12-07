Власти Санкт-Петербурга заявили о близости к полному локдауну

Санкт-Петербург близок к полному локдауну. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 — это взаимная ответственность и призвал всех соблюдать антикоронавирусные меры.

Кроме того, Беглов подчеркнул, что больницы Санкт-Петербурга работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности, и «нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса», отмечают Невские новости.

Напомним, ранее в северной столице ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны.

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А ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год. Введенные ограничительные меры должны снизить его привлекательность для туристов, которые собирались отметить в Петербурге Новый год или провести новогодние каникулы. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин

«Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - сообщил Елин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр БегловСанкт-ПетербургКоронавирус
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