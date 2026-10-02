Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз

Своими мыслями глава соседней республики поделился на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске.



По словам Лукашенко, не стоит выбрасывать то, что сегодня дает пользу, и уходить из общего рынка стран ЕАЭС. Также задался вопросом, куда торопиться, если страна решила двигаться в Европейский союз.



Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Эммануэля Макрона об экономике ЕС.

