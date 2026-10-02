Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в ЕС и отказом от сотрудничества с ЕАЭС. Об этом пишет РИА Новости.
Своими мыслями глава соседней республики поделился на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске.
По словам Лукашенко, не стоит выбрасывать то, что сегодня дает пользу, и уходить из общего рынка стран ЕАЭС. Также задался вопросом, куда торопиться, если страна решила двигаться в Европейский союз.
Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Эммануэля Макрона об экономике ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Минпросвещения рассказали, зачем в школах ввели оценку за поведение
- Разработчик сайта Кремля поспорил с ректором Бауманки о востребованности айтишников
- Канцлер Германии Мерц обвинил АдГ в поддержке из России без доказательств
- Букмекеров хотят обязать пересчитать НДФЛ с выигрышей задним числом с 2023 года
- Корейская кинонеделя впервые открылась в Москве
- Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз
- Кремль заявил об открытости к обсуждению безопасности в Черном море
- В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
- В Архангельске медведь раскопал могилы на кладбище и распугал горожан
- Пожар в особняке Миллера в Петербурге потушили спустя сутки