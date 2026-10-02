Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз


Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в ЕС и отказом от сотрудничества с ЕАЭС. Об этом пишет РИА Новости.

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Своими мыслями глава соседней республики поделился на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске.

По словам Лукашенко, не стоит выбрасывать то, что сегодня дает пользу, и уходить из общего рынка стран ЕАЭС. Также задался вопросом, куда торопиться, если страна решила двигаться в Европейский союз.

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Эммануэля Макрона об экономике ЕС.

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ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
ТЕГИ:ЕвропаАлександр ЛукашенкоАрменияБелоруссия

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