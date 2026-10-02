Канцлер Германии Мерц обвинил АдГ в поддержке из России без доказательств

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что набирающая популярность оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой РФ. Слова политика приводит Bloomberg.

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По данным агентства, Мерц сказал об этом в четверг в своей речи и сослался на конкретные доказательства предполагаемой помощи из Москвы. В своем выступлении изобразил Россию как дестабилизирующую силу в стране и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз.

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ФОТО: AP / ТАСС
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