Канцлер Германии Мерц обвинил АдГ в поддержке из России без доказательств

По данным агентства, Мерц сказал об этом в четверг в своей речи и сослался на конкретные доказательства предполагаемой помощи из Москвы. В своем выступлении изобразил Россию как дестабилизирующую силу в стране и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы.



Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз.

