Канцлер Германии Мерц обвинил АдГ в поддержке из России без доказательств
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что набирающая популярность оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой РФ. Слова политика приводит Bloomberg.
По данным агентства, Мерц сказал об этом в четверг в своей речи и сослался на конкретные доказательства предполагаемой помощи из Москвы. В своем выступлении изобразил Россию как дестабилизирующую силу в стране и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться со вступлением в Евросоюз.
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