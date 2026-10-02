В Архангельске медведь раскопал могилы на кладбище и распугал горожан

Настоятель храма-часовни «Споручница грешных» — находится рядом с проблемной территорией — объяснил, что первыми тревогу забили люди, чьи захоронения повредил зверь. При этом его никто не видел, но остались четкие следы.



По словам священника, хищник тронул как минимум две могилы. Из одной достал тело на поверхность, но не надругался. Поврежденные захоронения были рядом. После случившегося поставили фотоловушки. Охотинспекторы установили вышку для слежки, но поймать косолапого пока не удалось.



Одна из жительниц добавила, что болота в регионе заплыли водой, в лесу неурожай, поэтому голод и гонит медведей к кладбищу.



В горадминистрации подтвердили информацию о появлении животного и направили сведения в региональное УМВД и Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Там сказали, что меры по обеспечению безопасности принимаются. Местным рекомендовали сразу звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу.



Недавно жителям Подмосковья рассказали, как себя вести во время «бельчатопада».

