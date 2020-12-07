Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 после Нового года
Эпидемиолог Михаил Щелканов в эфире НСН поспорил с прогнозом о пике заболеваемости по COVID-19 – он будет не в декабре, а в январе, считает специалист.
В Центре интеллектуальной логистики СПбГУ подсчитали, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве придётся на 10-12 декабря, а в Санкт-Петербурге — на 16 декабря.
Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости всё же будет зафиксирован позже: свою роль сыграют новогодние каникулы.
«Это пик (рассчитанный учёными СПбГУ — прим. НСН) интерполяционный, при условии сохранения тех условий, которые имеются в социуме. А в социуме они резко поменяются в период новогодних праздников, и все эпидемиологи это отлично знают», - отметил он.
Как писали «Известия», в СПбГУ на основе новой математической модели прогнозирования предположили, что в в целом в регионах пик заболеваемости COVID-19 можно ждать 21-22 декабря.
Щелканов назвал другие даты нового пика.
«Не нужна никакая математическая модель, чтобы понять, что ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - сказал собеседник НСН.
Между тем, сенатор Сергей Леонов уже предложил ужесточить ограничения на период новогодних праздников, чтобы не перегружать систему здравоохранения.
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