Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 после Нового года

В Центре интеллектуальной логистики СПбГУ подсчитали, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве придётся на 10-12 декабря, а в Санкт-Петербурге — на 16 декабря.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости всё же будет зафиксирован позже: свою роль сыграют новогодние каникулы.

«Это пик (рассчитанный учёными СПбГУ — прим. НСН) интерполяционный, при условии сохранения тех условий, которые имеются в социуме. А в социуме они резко поменяются в период новогодних праздников, и все эпидемиологи это отлично знают», - отметил он.