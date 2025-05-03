С актера Игоря Верника взыскали задолженность по коммунальным платежам
3 мая 202505:56
Московский мировой суд взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные учреждения.
«Вынесен... приказ о взыскании задолженности», - отметили в суде.
Иск к Вернику подавал столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Размер задолженности не называется.
Ранее суд в Москве удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати (Тимура Юнусова), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru