Рэпер Тимати предстанет перед судом
Московский мировой суд зарегистрировал иск против рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Информация об этом размещена на портале мировых судей города Москвы.
Предметом обращения стали долги по оплате коммунальных услуг, уточняется в публикации. Истцом выступил «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» (ФКР).
Дело будет заслушано 30 апреля 2025 года. Отмечается, что в этот день будет рассмотрено сразу два таких обращения от ФКР. Сумма долга рэпера осталась неизвестной.
Ранее сообщалось, что очередное подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства в России произойдет в июле. Тарифы увеличатся до 15%, напоминает НСН.
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