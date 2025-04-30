Рэпер Тимати предстанет перед судом

Предметом обращения стали долги по оплате коммунальных услуг, уточняется в публикации. Истцом выступил «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» (ФКР).

Дело будет заслушано 30 апреля 2025 года. Отмечается, что в этот день будет рассмотрено сразу два таких обращения от ФКР. Сумма долга рэпера осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что очередное подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства в России произойдет в июле. Тарифы увеличатся до 15%, напоминает НСН.

