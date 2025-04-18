«Абсурд»: Волочкова опровергла продажу квартиры в Петербурге из-за долгов

По её словам, в этой квартире она жила с Сулейманом Керимовым, который и подарил ей это жильё.

Волочкова указала, что эта недвижимость ей дорога, а слухи о якобы продаже - абсурд.

«Никаких долгов у меня нет... Это всё абсурд, это опять какие-то происки против меня. В стране других новостей вообще не происходит?» - заключила балерина.

Ранее суд вынес Волочковой приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам, сумма осталась неизвестной, сообщает RT.

