«Абсурд»: Волочкова опровергла продажу квартиры в Петербурге из-за долгов
Информация о якобы продаже шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге из-за долгов за коммунальные услуги не соответствуют действительности. Об этом NEWS.ru заявила балерина Анастасия Волочкова.
По её словам, в этой квартире она жила с Сулейманом Керимовым, который и подарил ей это жильё.
Волочкова указала, что эта недвижимость ей дорога, а слухи о якобы продаже - абсурд.
«Никаких долгов у меня нет... Это всё абсурд, это опять какие-то происки против меня. В стране других новостей вообще не происходит?» - заключила балерина.
Ранее суд вынес Волочковой приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам, сумма осталась неизвестной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru