В Ватикане вновь не избрали папу Римского
В качестве кандидатов, в том числе называют кардиналов Глаудио Гуджеротти и Маттео Дзуппи.
Конклав вновь не смог избрать папу римского.
ЧЕРНЫЙ ДЫМ
8 мая в Ватикане прошел второй тур голосования. Из печи Сикстинской капеллы пошел черный дым. Это означает, что никто из кандидатов не набрал необходимые две трети голосов.
В выборах папы римского принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии. Кардиналы находятся в изоляции под клятвой о неразглашении. Для избрания кандидату необходимо набрать минимум две трети голосов. В данном случае — миниум 89. При этом в момент избрания нового понтифика из трубы на крыше Сикстинской капеллы идет белый дым.
7 мая в первом туре конклав тоже не смог избрать нового папу. Прошедшее накануне голосование продлилось более трех часов. В среду вечером на площади Святого Петра собрались 45 тысяч человек. По данным РИА Новости, объявления результатов пришлось ждать на два часа дольше запланированного времени.
8 мая и в последующие дни будут проводиться по четыре сессии голосования — две в первой и две во второй половине дня. После них при неудачном исходе результаты будут объявляться посредством черного дыма в районе полудня и 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белый дым можно ожидать в 10:30 утра или 17:30 часов по местному времени, как и спустя два часа — при победе на втором и четвертом.
КАНДИДАТЫ
В апреле председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов назвал трех возможных претендентов на папский престол. По его словам, он лично общался с папой Римским Франциском. Среди претендентов — кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи. Севастьянов отметил, что многие католики заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II, передают РИА Новости.
Своих кандидатов назвал и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин: Маттео Дзуппи, Тимоти Долан и Пьетро Паролин. В беседе с «URA.RU» он отметил, что католическая церковь будет искать баланс и выберет более «нейтрального понтифика».
Он добавил, что папа Римский Франциск запомнился своими смелыми заявлениями и решениями, которые зачастую вызывали большой резонансы в обществе и церкви. Например, он разрешил благословлять однополые пары, за что получил большую долю критики со всего мира.
В свою очередь депутат Госдумы Николай Николаев заметил, что выборы нового папы Римского перерастают рамки религиозного события и превращаются в арену идеологического и геополитического противостояния. По его словам, в этот раз основная борьба развернется между кандидатами, поддерживаемыми США и Европой, тогда как шансы кардиналов из Азии, Африки и Восточной Европы остаются невысокими.
Николаев добавил, что смерть Папы Франциска, выступавшего за либеральные и глобалистские инициативы, открывает путь к возможному возвращению к консервативной повестке. Он предположил, что американские элиты, близкие к президенту США Дональду Трампу, могут активно продвигать кандидата с традиционалистскими взглядами, рассчитывая на поддержку католического электората в предвыборный период, передает издание «ФедералПресс».
Политик также отметил, что выбор нового Папы важен и для России, даже несмотря на небольшую численность католиков в стране. Он подчеркнул, что Ватикан остается мощным духовным центром, влияющим на мировую идеологическую повестку, и избрание сторонника традиционных ценностей способно изменить общий глобальный климат.
СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ
Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс. Перед этим он долго болел и находился в больнице.
Церемония похорон священнослужителя прошла в Ватикане на площади Святого Петра 26 апреля. РИА Новости писало, что на мероприятии присутствовали свыше 160 делегаций от разных стран и международных организаций. Представители полицейского управления Рима рассказали, что на самой площади еще за час до начала службы собрались 140 тысяч человек.
Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Гроб с телом Папы положили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре).
В числе последних гостей на церемонию похорон прибыли Дональд Трамп, французский и украинский лидеры Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Россию на церемонии представляла министр культуры Ольга Любимова.
Известно, что похороны папы Римского прошли с изменениями традиционного ритуала. По данным издания «Quotidiano», в 2024 году Папа Франциск упростил порядок собственных похорон, чтобы адаптировать некоторые обряды.
В материале сказано, что похоронный обряд, унаследованный Франциском от почетного Папы Бенедикта XVI, представлял собой слишком много излишеств, которые он считал устаревшими. При этом сам Франциск хотел изменить их в пользу более легкого и сдержанного обряда. Поэтому на похоронах не было катафалка.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «хотел бы быть папой Римским», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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