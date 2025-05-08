В Ватикане вновь не избрали папу Римского

8 мая и в последующие дни будут проводиться по четыре сессии голосования — две в первой и две во второй половине дня. После них при неудачном исходе результаты будут объявляться посредством черного дыма в районе полудня и 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белый дым можно ожидать в 10:30 утра или 17:30 часов по местному времени, как и спустя два часа — при победе на втором и четвертом.

КАНДИДАТЫ

В апреле председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов назвал трех возможных претендентов на папский престол. По его словам, он лично общался с папой Римским Франциском. Среди претендентов — кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи. Севастьянов отметил, что многие католики заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II, передают РИА Новости.