Все кардиналы съехались в Рим на конклав для избрания нового папы

Все кардиналы, которые имеют права принимать участие в избрании нового папы римского, и согласились это сделать, прибыли в столицу Италии, информирует портал Vatican News. 133 иерарха Римской католической церкви разместились в гостиницах «Вечного города».

Сикстинскую капеллу начали готовить к выборам нового папы римского

Кардиналы соберутся 7 мая на конклав в Ватикане. Выборы будут проходить в Сикстинской капелле. Согласно правилам, участникам предстоит проводить несколько голосований в день до тех пор, пока кто-то из кандидатов не наберет две трети голосов.

В выборах могут участвовать кардиналы младше 80 лет. Двое отказались от участия в голосовании. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет – на второй день пасхальной недели.

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ФОТО: РИА Новости
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