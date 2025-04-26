Церемония похорон Папы Римского Франциска началась в Ватикане

В Ватикане на площади Святого Петра началась церемония похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным источника, на мероприятие прибыли более 160 делегаций различных государств и международных организаций. В полицейском управлении Рима рассказали, что на самой площади еще за час до начала службы собрались 140 тысяч человек.

Известно, что богослужение возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. С ним последовали члены коллегии кардиналы, прощавшиеся с понтификом.