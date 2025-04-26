Церемония похорон Папы Римского Франциска началась в Ватикане

В Ватикане на площади Святого Петра началась церемония похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным источника, на мероприятие прибыли более 160 делегаций различных государств и международных организаций. В полицейском управлении Рима рассказали, что на самой площади еще за час до начала службы собрались 140 тысяч человек.

Известно, что богослужение возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. С ним последовали члены коллегии кардиналы, прощавшиеся с понтификом.

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В числе последних гостей на церемонию прибыли американский президент Дональд Трамп, французский и украинский лидеры Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о трех возможных претендентах на папский престол: кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВатиканПохороныПапа Римский Франциск

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