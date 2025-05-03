Сикстинскую капеллу начали готовить к выборам нового папы римского
Сикстинскую капеллу в Ватикане начали готовить к выборам нового папы римского, свидетельствуют фотографии службы печати Святого престола.
Над ней уже установили трубу, из которой после избрания главы католической церкви пойдет белый дым. Внутри капеллы также идет установка трибун для выборщиков.
Конклав кардиналов для выборов нового папы римского соберется 7 мая.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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