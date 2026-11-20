Минтранс прорабатывает вопрос поездок россиян в КНР на личных машинах
Министерство транспорта РФ прорабатывает возможность поездок россиян в Китай на личных автомобилях, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.
«Этот вопрос находится в проработке», — заявил министр. Его заявление прозвучало в кулуарах форума «Транспорт России». О возможных сроках запуска подобных поездок пока ничего неизвестно.
Ожидается, что для этого будут использоваться пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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