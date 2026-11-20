«Этот вопрос находится в проработке», — заявил министр. Его заявление прозвучало в кулуарах форума «Транспорт России». О возможных сроках запуска подобных поездок пока ничего неизвестно.

Ожидается, что для этого будут использоваться пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

