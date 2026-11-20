За час о сбоях заявили около 1,9 тыс. пользователей. Основную массу жалоб составили сообщения из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Самарской областей.

Среди проблем пользователи приводят невыполнение сценариев, ошибки при подключении устройств, игнорирование команд и другие.

Ранее СМИ сообщили, что все три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали при атаках украинских беспилотников на дата-центры.

