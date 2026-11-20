В работе системы умного дома «Яндекса» произошел сбой
Жители России пожаловались на проблемы в работе системы умного дома «Яндекса» с «Алисой», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Downdetector.
За час о сбоях заявили около 1,9 тыс. пользователей. Основную массу жалоб составили сообщения из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Самарской областей.
Среди проблем пользователи приводят невыполнение сценариев, ошибки при подключении устройств, игнорирование команд и другие.
Ранее СМИ сообщили, что все три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали при атаках украинских беспилотников на дата-центры.
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