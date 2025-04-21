Религиовед назвал наиболее вероятных кандидатов на пост нового папы римского

Также возможным кандидатом на пост понтифика религиовед назвал госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, хорошо знающего Ватикан изнутри, имеющего опыт в дипломатии и активно взаимодействующего с Россией и Русской православной церковью.

Вероятно избрание на пост папы римского и кардинала из Люксембурга, главы Совета европейских епископских конференций Жан-Клода Холлериха. По мнению Лункина, это один из наиболее сбалансированных кандидатов, но с более либеральной направленностью. Еще одним кандидатом религиовед назвал американского кардинала Рэймонда Берка, представляющего консервативное крыло церкви.

«Я думаю, что выборы папы будут похожи на 2013 год, когда никто не ожидал, что выбор падет на Франциска. Это будет сюрприз», — подытожил Лункин.

Ранее президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

