Религиовед назвал наиболее вероятных кандидатов на пост нового папы римского

После смерти папы римского Франциска на конклаве будет выбран новый понтифик. Религиовед Роман Лункин в беседе с aif.ru назвал несколько основных претендентов на этот пост.

Одна из ключевых фигур — известный участием в миротворческих миссиях кардинал Маттео Дзуппи. «Он является уполномоченным папы римского по миротворчеству в рамках украинского кризиса: он приезжал в Россию, чтобы помочь перемещенным лицам, включая детей, а также участвовал в обмене военнопленными», — рассказал эксперт. Вместе с тем Лункин отметил, что позиция Дзуппи на Западе нередко воспринимается как пророссийская из-за того, что тот никогда не осуждал Россию. Позиция покойного папы Франциска также всегда оставалась нейтральной.

Умер папа римский Франциск

Также возможным кандидатом на пост понтифика религиовед назвал госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, хорошо знающего Ватикан изнутри, имеющего опыт в дипломатии и активно взаимодействующего с Россией и Русской православной церковью.

Вероятно избрание на пост папы римского и кардинала из Люксембурга, главы Совета европейских епископских конференций Жан-Клода Холлериха. По мнению Лункина, это один из наиболее сбалансированных кандидатов, но с более либеральной направленностью. Еще одним кандидатом религиовед назвал американского кардинала Рэймонда Берка, представляющего консервативное крыло церкви.

«Я думаю, что выборы папы будут похожи на 2013 год, когда никто не ожидал, что выбор падет на Франциска. Это будет сюрприз», — подытожил Лункин.

Ранее президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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