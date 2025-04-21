Сафронов рассказал о последней встрече с папой римским Франциском

По словам живописца, встреча продлилась свыше 40 минут вместо запланированных 20 минут. «Мы много говорили о российской культуре, понтифик поделился, кого из русских писателей он любит. В свою очередь, я попытался с не меньшей теплотой ответить на его доброжелательность — привез ему в подарок мои работы», — сказал Сафронов.

Художник отметил, что папа римский Франциск с теплом принял его и был тронут вниманием.

Еще в феврале 2025 года Сафронов рассказал в интервью НСН, что понтифик «проникся до слез», увидев работы, которые художник привез ему в подарок. «Говорят, что он непредсказуем, но с нами – я был с послом и с Лукой (Лука Затравкин – сын Сафронова, прим. НСН) - он обошелся очень милосердно. Мы сказали все, что хотели, показали ему видео с МКС. Он это очень чувственно принял. Это говорит о его человечности и любви, о мостах, которые духовно соединяют наши народы. Когда я сказал про выставку, он тут же подхватил эту тему, хотел продолжения. Тут же дал распоряжение, подбежал помощник, прямо при нем позвонил, сказал, что понтифик хочет организации выставки великого художника», — вспоминал живописец.

