Сафронов рассказал о последней встрече с папой римским Франциском
Вспоминая последнюю встречу с умершим в Ватикане папой римским Франциском, художник Никас Сафронов заявил в беседе с NEWS.ru, что обсуждал с понтификом российскую культуру.
По словам живописца, встреча продлилась свыше 40 минут вместо запланированных 20 минут. «Мы много говорили о российской культуре, понтифик поделился, кого из русских писателей он любит. В свою очередь, я попытался с не меньшей теплотой ответить на его доброжелательность — привез ему в подарок мои работы», — сказал Сафронов.
Художник отметил, что папа римский Франциск с теплом принял его и был тронут вниманием.
Еще в феврале 2025 года Сафронов рассказал в интервью НСН, что понтифик «проникся до слез», увидев работы, которые художник привез ему в подарок. «Говорят, что он непредсказуем, но с нами – я был с послом и с Лукой (Лука Затравкин – сын Сафронова, прим. НСН) - он обошелся очень милосердно. Мы сказали все, что хотели, показали ему видео с МКС. Он это очень чувственно принял. Это говорит о его человечности и любви, о мостах, которые духовно соединяют наши народы. Когда я сказал про выставку, он тут же подхватил эту тему, хотел продолжения. Тут же дал распоряжение, подбежал помощник, прямо при нем позвонил, сказал, что понтифик хочет организации выставки великого художника», — вспоминал живописец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru