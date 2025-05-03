Трамп опубликовал в соцсети свое изображение в образе папы римского
3 мая 202506:36
Президент США Дональд Трамп опубликовал свое изображение в образе папы римского. Картинка размещена в социальной сети Truth Social.
Предположительно, изображение создано нейросетями. На картинке Трамп в белой папской сутане сидит на позолоченном стуле, на груди политика крест, на голове - митра.
Американский лидер не сопроводил публикацию каким-либо комментарием.
Ранее Трамп заявил журналистам, что готов стать новым папой римским.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru