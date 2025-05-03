Трамп опубликовал в соцсети свое изображение в образе папы римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал свое изображение в образе папы римского. Картинка размещена в социальной сети Truth Social.

Предположительно, изображение создано нейросетями. На картинке Трамп в белой папской сутане сидит на позолоченном стуле, на груди политика крест, на голове - митра.

Американский лидер не сопроводил публикацию каким-либо комментарием.

Ранее Трамп заявил журналистам, что готов стать новым папой римским.

