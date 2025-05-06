Два символа власти папы римского аннулировали в Ватикане

В Ватикане прошла церемония аннулирования символов власти папы римского. Об этом заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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Речь идёт о свинцовой печати и так называемом «перстне Рыбака», которые принадлежали скончавшемуся в апреле папе Франциску.

«На них символически поставили знак креста», - указал Бруни.

Ранее писатель, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков заявил, что для России не имеет никакого значения, кто станет новым главой Ватикана, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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