Два символа власти папы римского аннулировали в Ватикане
6 мая 202517:08
В Ватикане прошла церемония аннулирования символов власти папы римского. Об этом заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Речь идёт о свинцовой печати и так называемом «перстне Рыбака», которые принадлежали скончавшемуся в апреле папе Франциску.
«На них символически поставили знак креста», - указал Бруни.
Ранее писатель, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков заявил, что для России не имеет никакого значения, кто станет новым главой Ватикана, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru