Два символа власти папы римского аннулировали в Ватикане

Аэропорт «Внуково» усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая Предмет, из-за которого эвакуировали дом в Подольске, не содержит взрывчатое вещество В Москве начали отключать отопление Собянин посетил Единый пункт призыва на улице Яблочкова Зелёной территории в районе Зябликово присвоено имя сквера Воинской славы В столице работает 79 современных площадок для выгула собак