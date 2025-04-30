Трамп заявил, что готов стать новым папой Римским

«Я бы хотел был папой Римским», — заявил глава Белого дома. Трамп отметил, что предпочтения по кандидатам на пост главы католической церкви у него отсутствуют.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта.

Ранее стало известно, что конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

