Трамп заявил, что готов стать новым папой Римским
30 апреля 202500:15
Американский лидер Дональд Трамп пошутил, сказав журналистам, что готов стать новым папой Римским.
«Я бы хотел был папой Римским», — заявил глава Белого дома. Трамп отметил, что предпочтения по кандидатам на пост главы католической церкви у него отсутствуют.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта.
Ранее стало известно, что конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru