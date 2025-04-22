Пророссийские кандидаты: Кто займет место папы римского Франциска
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, за день до смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Чем запомнился папа и кто займет его пост, рассказывает НСН.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт. До этого понтифик долго боролся с двусторонней пневмонией. Об этом сообщил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели, заявление которого распространила пресс-служба Святого Престола.
Весь мир скорбит, лидеры стран выражают соболезнования, священнослужители вспоминают заслуги папы перед народом, а верующие видят знаки в том, что понтифик скончался в первый день пасхальной недели.
ПАСХА И МИР
Последним появлением папы римского перед публикой стало пасхальное обращение с балкона собора святого Петра к верующим, в котором он призвал к мирному урегулированию конфликтов. В этом году католики и православные отмечали Пасху в один день – 20 апреля, такое случается примерно раз в десять лет из-за разных календарей.
Священник католической церкви Сергей Тимашов заявил, что смерть папы римского Франциска в Пасху имеет особое значение, передает aif.ru.
«Пасха — это победа Христа над смертью. Скажем так, что смерть в Пасху — это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», - подчеркнул он.
СМИ же распространили информацию о том, что после смерти папы римского может вскоре наступить Судный день. Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света, как говорится в рукописи, произойдет в 2027 году, передает Mirror.
Пророчество было опубликовано в 1595 году, оно содержит 112 коротких латинских фраз, описывающих римских пап. Католическая церковь не имеет официальной позиции по предсказанию.
Франциск был избран главой Римско-католической церкви в марте 2013 года после ухода с поста папы Бенедикта XVI.
Религиозное сообщество сейчас активно рассуждает на тему того, кто займет место Франциска.
КТО ЗАЙМЕТ ПРЕСТОЛ
Так, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о трех возможных претендентах на папский престол, сообщает РИА Новости.
Он признался, что лично общался с папой римским Франциском. По его словам, среди претендентов — кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи.
Севастьянов отметил, что многие католики заинтересованы в том, чтобы папа римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II. Франциск родился в Буэнос-Айресе.
Своих кандидатов назвал и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин: Маттео Дзуппи, Тимоти Долан и Пьетро Паролин, передает URA.RU.
По его словам, католическая церковь будет искать баланс и выберет более «нейтрального понтифика». Он напомнил, что папа римский Франциск запомнился своими смелыми заявлениями и решениями, которые зачастую вызывали большой резонансы в обществе и церкви. Например, он разрешил благословлять однополые пары, за что получил большую долю критику со всего мира.
Маттео Дзуппи, которого эксперты называют вероятным кандидатом на пост, является уполномоченным папы римского по миротворчеству в рамках украинского кризиса. В рамках этого он посещал и Россию, и Украину, участвовал в обмене военнопленными и помогал людям, которые попали в тяжелую ситуацию в связи с конфликтом.
Несмотря на мирные намерения Дзуппи, западная пресса зачастую «винит» его в пророссийской позиции, так как он никогда открыто не обвинял в Россию и не осуждал. Стоит отметить, что и сама папа римский в своих выступлениях не вставал на чью-то сторону в украинском конфликте, он призывал к миру и сохранению человеческих жизней.
Следующий претендент на пост - Пьетро Паролин – нынешний госсекретарь Ватикана, который также активно взаимодействует с Россией и РПЦ.
В 2017 году впервые за всю историю отношений между Ватиканом и Россией в Москву с официальным визитом приехал госсекретарь Святого престола кардинал – именно Пьетро Паролин.
Также в списке возможных кандидатур кардинал из Нью-Йорка, «умеренный традиционалист» Тимоти Долан и американский кардинал Рэймонд Берк, а также Луис Антонио Тагле с Филиппин, которого называют «азиатским папой римским». В 2013 году после отречения Бенедикта XVI Тагле также рассматривали как возможного претендента на папский престол.
Напомним, что папу римского избирают пожизненно на собрании кардиналов (конклаве) после смерти своего предшественника (или отречения, что бывает крайне редко). Формально претендентом на пост главы Церкви может стать любой католик, давший обет безбрачия.
ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ
Смерть папы римского стала главной новостью начавшейся недели. Мировые СМИ вспоминали заслуги Франциска, власти ряда стран объявили траурные мероприятия.
«Большинству верующих он запомнится как пастырь, чутко относящийся к людям и стремящийся вернуть церковь к основам христианской веры», пишет CNN.
Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
«Папа римский... пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости», - отметил Путин в послании камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.
Глава государства подчеркнул, что понтифик активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями и взаимодействия РФ и Святого престола. Как напомнил Путин, он сам неоднократно общался с Франциском и сохранит «самую светлую память о нем».
Франциск первым из пап разрешил священникам благословлять однополые пары, а женщинам — голосовать на синоде епископов. Он также стал первым понтификом, который встречался с главой Русской православной церкви (встреча папы Франциска и патриарха Кирилла состоялась в 2016 году на Кубе в аэропорту Гаваны).
Папа римский Франциск три раза встречался с президентом России Владимиром Путиным – в 2013, 2015 и 2019 годах. Все три встречи проходили в Ватикане.
Президент Аргентины Хавьер Милей объявит недельный траур в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом в соцсетях заявил официальный представитель правительства страны Мануэль Адорни.
Скончавшийся понтифик, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился в Аргентине. После избрания в 2013 году он стал первым папой римским из Нового Света, и первым за более чем 1200 лет неевропейцем на Святом престоле.
«ФРАНЦИСК»
Похороны папы римского Франциска состоятся по упрощенной процедуре, изменится традиционный ритуал, сообщает Quotidiano.
По данным издания, папа Франциск в 2024 году упростил порядок собственных похорон, чтобы адаптировать некоторые обряды. В статье говорится, что похоронный обряд, унаследованный Франциском от почётного папы Бенедикта XVI, представлял собой слишком много излишеств, которые он считал устаревшими.
Папа Римский Франциск завещал быть похороненным не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Согласно документу, понтифик попросил, чтобы его гробница была простой, без украшений, и находилась в нише бокового нефа у капеллы с почитаемой иконой Богоматери Salus Populi Romani («Спасение народа римского»).
Папа подчеркнул, что всегда доверял свою жизнь и служение Богоматери, и хотел, чтобы его последний путь завершился именно в этой базилике, куда он часто приезжал молиться в начале и конце своих визитов. В завещании он указал, что могила должна быть в земле и содержать единственную надпись: «Франциск».
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