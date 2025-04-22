Священник католической церкви Сергей Тимашов заявил, что смерть папы римского Франциска в Пасху имеет особое значение, передает aif.ru.

«Пасха — это победа Христа над смертью. Скажем так, что смерть в Пасху — это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», - подчеркнул он.

СМИ же распространили информацию о том, что после смерти папы римского может вскоре наступить Судный день. Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света, как говорится в рукописи, произойдет в 2027 году, передает Mirror.

Пророчество было опубликовано в 1595 году, оно содержит 112 коротких латинских фраз, описывающих римских пап. Католическая церковь не имеет официальной позиции по предсказанию.

Франциск был избран главой Римско-католической церкви в марте 2013 года после ухода с поста папы Бенедикта XVI.

Религиозное сообщество сейчас активно рассуждает на тему того, кто займет место Франциска.

КТО ЗАЙМЕТ ПРЕСТОЛ

Так, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о трех возможных претендентах на папский престол, сообщает РИА Новости.

Он признался, что лично общался с папой римским Франциском. По его словам, среди претендентов — кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи.

Севастьянов отметил, что многие католики заинтересованы в том, чтобы папа римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II. Франциск родился в Буэнос-Айресе.

Своих кандидатов назвал и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин: Маттео Дзуппи, Тимоти Долан и Пьетро Паролин, передает URA.RU.

По его словам, католическая церковь будет искать баланс и выберет более «нейтрального понтифика». Он напомнил, что папа римский Франциск запомнился своими смелыми заявлениями и решениями, которые зачастую вызывали большой резонансы в обществе и церкви. Например, он разрешил благословлять однополые пары, за что получил большую долю критику со всего мира.

Маттео Дзуппи, которого эксперты называют вероятным кандидатом на пост, является уполномоченным папы римского по миротворчеству в рамках украинского кризиса. В рамках этого он посещал и Россию, и Украину, участвовал в обмене военнопленными и помогал людям, которые попали в тяжелую ситуацию в связи с конфликтом.