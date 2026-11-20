Кушнер: Трамп готов обратиться к Конгрессу для гарантий безопасности Украине
Американский лидер Дональд Трамп готов обратиться к Конгрессу США для предоставления гарантий безопасности Киеву, заявил журналистам спецпосланник и зять президента Джаред Кушнер.
По его словам, президент США готов предоставить Киеву гарантии безопасности по образцу 5-й статьи устава НАТО. Кушнер указал, что Вашингтон исходит из того, что любые гарантии безопасности Украины должны являться элементом более широких договоренностей. Отмечается, что с российской стороны достигнуто понимание по этому вопросу.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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