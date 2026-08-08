В школах РФ изменят программу

Так, уже с 1 сентября обществознание будут изучать обучающиеся в 9-11-х классах, а количество часов на изучение истории в школе увеличится, пишет РИА Новости. По этому предмету действует единая программа с фиксированным временем на его изучение без права менять порядок тем.

К тому же с нового учебного года в российских школах вводят новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», пишут «Известия». Ученики 5-х классов начнут изучать его с января 2027 года, а 6-7-х — с 1 сентября 2027-го.

Отмечается, что цель этого предмета — в формировании у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях. В рамках этой дисциплины школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.