В школах РФ изменят программу
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
В российских школах изменят программу. Нововведения касаются включения в учебный процесс новых предметов, в том числе дисциплины «Духовно-нравственная культура России», а также появления ряда внеурочных курсов.
Согласно информации Минпросвещения, 1 сентября в российские школы пойдут порядка 17,5 млн детей, из которых в 1-й класс — 1,5 млн человек. Между тем, в России вновь предложили отменить ЕГЭ.
НОВАЯ ПРОГРАММА
Изменения программы в российских школах вступят в силу с 1 сентября текущего года. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что все нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны. По его словам, представители ведомства комплексно обновили содержание учебных предметов и внеурочной деятельности, чтобы ученики повсеместно получали качественное образование и имели возможности развиваться за пределами класса.
Так, уже с 1 сентября обществознание будут изучать обучающиеся в 9-11-х классах, а количество часов на изучение истории в школе увеличится, пишет РИА Новости. По этому предмету действует единая программа с фиксированным временем на его изучение без права менять порядок тем.
К тому же с нового учебного года в российских школах вводят новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», пишут «Известия». Ученики 5-х классов начнут изучать его с января 2027 года, а 6-7-х — с 1 сентября 2027-го.
Отмечается, что цель этого предмета — в формировании у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях. В рамках этой дисциплины школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.
Кроме того, с нового учебного года предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два единых обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Обучение построят на практических навыках, которые помогут при защите себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят детей к осознанному отношению к безопасности страны.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН подчеркнула, что ОБЖ в школе является одним из самых важных предметов, который не только дает знания, но и помогает спасти жизнь.
«Если все предметы дают знания, то физкультура, труд и ОБЖ — это те предметы, которые дают практику, навыки. Это крайне важно. ОБЖ — тот предмет, который может быть интересен и родителям и способен спасти ребенку жизнь. Помимо ОБЖ, есть "Разговоры о важном", есть советы отцов при каждом детском омбудсмене в каждом регионе», - рассказала она.
Кроме того, в отдельных школах всех регионов РФ начнут оценивать поведение обучающихся со второго по восьмой классы. Уточняется, что по итогам прошлогодней апробации наиболее результативной и приемлемой признали трехуровневую модель оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», пишет RT. Во всех российских школах этот подход могут начать применять с 1 сентября следующего года.
ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Кроме того, в новом учебном году ученики российских школ смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения России направлений внеурочных занятий. По данным РИА Новости, речь в частности идет о дисциплинах «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и о курсах финансовой грамотности. Также ученики начальных классов смогут пройти курс «Орлята России», а обучающиеся 8-х и 10-х классов — «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка».
С 2026/27 учебного года будет обязательным региональный компонент в школьном курсе внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты». В программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона. Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит свыше 8,5 млн учеников 6–11-х классов.
Школам рекомендовали создать курсы в рамках реализации Концепции исторического просвещения для 2-11-х классов, курсы для 5-11-х классов по поддержанию математического и естественно-научного образования и курсы, поддерживающие профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов, для 7-11-х классов, а также дисциплину, поддерживающую физическое развитие обучающихся, для 1-11-х классов.
В ведомстве заметили, что объем внеурочной деятельности может составлять до десяти часов в неделю, но общий объем занятий не должен превышать 1 тысячи 350 часов за четыре года обучения в начальной школе, пишет RT. При этом за пять лет обучения в 5-9-х классах — 1 тысячи 700 часов, а в 10-11-х классах — 680 часов.
Представители министерства подчеркнули, что перечень курсов внеурочной деятельности образовательные организации должны определять сами, в том числе исходя из материально-технического обеспечения, кадрового состава, реализуемых профилей обучения и углубленного изучения учебных предметов.
ЗАМЕНА ЕГЭ
Между тем, накануне председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина подготовила законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на классическую итоговую аттестацию в форме госэкзаменов. По мнению автора документа, практика применения тестового формата не достигла заявленных целей по снижению коррупционных рисков и не повысила доступность вузов для абитуриентов из сельской местности или малообеспеченных семей. В пояснительной записке указывается на несправедливость приемной кампании, когда отличники сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны призеров олимпиад, пишет ТАСС.
Депутат считает, что действующая в РФ модель проверки знаний в форме ЕГЭ заставляет школы натаскивать учеников на решение типовых заданий вместо системного освоения программы. Подобный подход, по словам Останиной, снижает уровень аналитического мышления подростков, вызывает колоссальные психологические перегрузки и регулярно сопровождается сообщениями о нарушении прав школьников во время экзаменов.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН согласился, что формат ЕГЭ не идеален и требует замены, тем более технические возможности для устной сдачи экзаменов есть, однако процесс должен быть плавным.
«Мы изначально понимали, что произойдет столкновение олимпиадников с теми, кто поступает в вузы со 100 баллами по ЕГЭ. Действительно, надо менять систему оценки знаний на всех этапах обучения. Но это должен быть эволюционный плавный переход. Назрела еще одна тема — проверка остаточных знаний в промежутке между годами обучения. На мой взгляд, было бы полезно обсудить вопрос применения электронного портфолио достижений. Оно может в будущем заменить Единый государственный экзамен. И это было бы полезно и для школ, и для вузов», - отметил он.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула важность обучения детей элементарным, но жизненно необходимым умениям — от обслуживания дома до снятия показаний счетчиков.
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