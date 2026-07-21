Он также обратил внимание на необходимость соблюдения чёткого распорядка дня.



«Также важен чёткий распорядок, режим дня. Необходимо выделять время и на учёбу, и на отдых (даже просто посмотреть в окно в течение 10 минут), и на хобби — для всего должно быть своё время. Школьникам до 4‑го класса нужно спать 10–11 часов, причём не следует ложиться в полночь. Подросткам требуется 8–9 часов сна. Важную роль играет планирование: нужно заранее определить, когда и как выполнять домашние задания. При выполнении домашнего задания также необходимо делать перерывы — в противном случае работа будет непродуктивной. Возможно, родителям стоит сократить количество посещаемых ребёнком кружков и секций: нередко мамы невольно вступают в своеобразное соревнование, у кого у ребёнка их больше. Важно уделять внимание физической активности детей. Если ребёнок находится в состоянии стресса, полезно дать ему возможность подвигаться — побегать, помахать руками. Это поможет нормализовать гормональный фон и успокоиться», — пояснил Онищенко.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН, что современное поколение взрослых и подростков не готовы к стрессовым ситуациям и не умеют с ними справляться.

