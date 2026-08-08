Осенние каникулы у учащихся по четвертям будут длиннее зимних
Осенние каникулы для школьников, которые учатся по четвертям, в 2026/2027 учебном году будут длиннее зимних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на план каникул, направленный Минпросвещения в российские регионы.
Для обучающихся по четвертям осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных дней и праздничного нерабочего дня 4 ноября - Дня народного единства - учащиеся смогут отдыхать 12 дней.
При этом зимние каникулы у детей запланированы на 31 декабря-10 января, они продлятся 11 дней.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН выступил против сокращения школьных каникул и обозначил ключевые принципы здоровой учебной нагрузки.
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