Осенние каникулы у учащихся по четвертям будут длиннее зимних

Осенние каникулы для школьников, которые учатся по четвертям, в 2026/2027 учебном году будут длиннее зимних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на план каникул, направленный Минпросвещения в российские регионы.

Для обучающихся по четвертям осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных дней и праздничного нерабочего дня 4 ноября - Дня народного единства - учащиеся смогут отдыхать 12 дней.

При этом зимние каникулы у детей запланированы на 31 декабря-10 января, они продлятся 11 дней.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН выступил против сокращения школьных каникул и обозначил ключевые принципы здоровой учебной нагрузки.

