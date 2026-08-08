Под Самарой БПЛА атаковали промышленное предприятие
8 августа 202606:59
Юлия Савченко
Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
«В данный момент идет ликвидация последствий», - написал губернатор на платформе «Макс».
Федорищев подчеркнул, что на месте ЧП находятся оперативные службы. Уточняется информация о пострадавших.
Ранее в Башкирии отразили террористическую атаку на предприятия, обломки БПЛА упали в промзоне Уфы.
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